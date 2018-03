Drei Wochen nach dem Pflichtsieg über die zweite Mannschaft des TTC Zugbrücke Grenzau lautet für den TuS Weitefeld-Langenbach die Devise nachzulegen und zwei weitere Punkte im Kampf um den Klassenverbleib in der Tischtennis-Oberliga Südwest zu sammeln. Die Drittliga-Reserve des TV Leiselheim ist am Sonntag ab 11 Uhr der Gegner der Westerwälder in der Zweifachhalle in Bad Marienberg. „Wenn Leiselheim in Bestbesetzung gegen uns antritt, wird es eine Partie auf Augenhöhe“, glaubt Weitefelds Mannschaftsführer Thomas Becker. „Und ich gehe davon aus, dass Leiselheim das tun wird, weil bislang eigentlich alle Gegner in voller Stärke uns gegenüber standen.“ Es ist ein Zeichen dafür, dass niemand den Oberliga-Dino unterschätzt, auch nicht, wenn das Team um Spitzenspieler Yannick Schneider mit neun Punkten weiterhin nur den Relegationsplatz einnimmt.

Die 2:9-Niederlage aus dem Hinspiel will Becker nicht überbewerten. „Damals wurden wir unter Wert geschlagen. Diesmal können wir gegen einen natürlich guten, allerdings nicht übermächtigen Gegner, alles aufbieten, was unser ...

