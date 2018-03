VG-Turnier in Bad Marienberg endet mit vereinsinternem Finale – Jungspunde bringen Routiniers ins Schwitzen

Beim alljährlichen VG-Turnier in der Zweifachhalle im Schulzentrum in Bad Marienberg spielten insgesamt 31 Zweiermannschaften um den Sieg. Den sicherten sich letztendlich Paul Richter und Thomas Becker, die im Viertelfinale noch beinahe das Aus ereilt hätte.

Foto: TTF Oberwesterwa

Mit von der Partie waren Teams aus den Reihen des TuS Weitefeld-Langenbach, den SF Nistertal, des TuS Bad Marienberg, der TTG Zinnau-Nister und den ausrichtenden TTF Oberwesterwald, besonders Familienteams lagen dabei im Trend. Mit Kurt und Pepe Meteling, Markus und Aaron Schweitzer sowie Jürgen und Benedikt Christophel mischten gleich drei Vater-Sohn-Duos mit. Da im Vorgabemodus gespielt wurde, hatten auch die nominell schwächeren Mannschaften immer eine Siegchance, sodass alle mit viel Spielfreude und Engagement zu Werke gingen.

Nach drei Stunden Spielzeit hatte sich das Feld gelichtet und es begann die K.o.-Runde mit den Achtelfinals. Trotz der Vorgabe setzten sich in den Achtel- und Viertelfinals fast durchgehend die hoch in der Setzliste stehenden Teams durch. Aufhorchen ließen im Viertelfinale Tim Diehl und Ramon Quirnheim von der TTG Zinnau/Nister, die das zu den Favoriten zählende Weitefelder Team Paul Richter/Thomas Becker an den Rand einer Niederlage brachten.

Im Halbfinale hieß es dann zweimal TuS-Weitefeld-Langenbach gegen TTF Oberwesterwald: Paul Richter und Thomas Becker setzten sich nach zwei knappen Einzeln gegen Frank Simon und Sven Schuhen durch. Etwas deutlicher siegten Andreas Greb und Filipp Flemming gegen Eugen Schumacher und Bastian Gehlbach. Im Endspiel und im Spiel um Platz drei kam es also jeweils zu vereinsinternen Duellen, doch dies tat der Spannung keinen Abbruch.

Im „kleinen Finale“ gewannen die Nachwuchsspieler Schumacher und Gehlbach nach zwei engen Einzeln und einem spannenden Doppel gegen Abwehrspieler Frank Simon und den momentan in bestechender Form spielenden Sven Schuhen und konnten sich damit die Pokale für den dritten Rang sichern.

Im Finale um den Turniersieg zeigte Jugendspieler Paul Richter seine enorme Entwicklung der letzten zwei Jahre eindrucksvoll. In einem packenden Duell konnte er seinen Trainer Andreas Greb bezwingen. Diese Führung nutzte Thomas Becker in seinem Einzel gegen den sogar noch bei den Schülern startberechtigten Filipp Flemming, der sich tapfer wehrte und in den Sätzen drei und vier fast auf Augenhöhe mitspielen konnte.

Allein dieses Duelle dürfte dafür gesorgt haben, dass das VG-Turnier auch in den nächsten Jahren eine feste Größe im Terminkalender bleiben wird.