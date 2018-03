Nach Marathon-Match: Weitefelds Yannick Schneider ist Verbandsmeister

Die Männer schenkten sich nichts. „Wir hatten viele ausgeglichene Endrundenspiele, da kann so ein Turnier schon mal zu einer langen Veranstaltung werden“, kommentierte Martin Koreis, Beauftragter Einzelspielbetrieb im Tischtennisverband Rheinland (TTVR), die späte Entscheidung in der offenen Klasse der Verbandsmeisterschaften.

Yannick Schneider vom TuS Weitefeld-Langenbach ist die neue Nummer eins der Verbände Rheinland und Rheinhessen. Der Oberligaspieler bezwang in Mülheim-Kärlich den Wallertheimer Jonas Christmann.

Foto: Weiss/Archiv

Es war schon neun Uhr am Abend, als sich Yannick Schneider vom TuS Weitefeld-Langenbach in der Verlängerung des siebten und entscheidenden Satzes mit 15:13 gegen den Wallertheimer Jonas Christmann durchsetzte und sich nach dem Erfolg im Doppel mit Dennis Müller vom Zweitligisten FSV Mainz 05 auch den Einzeltitel bei den zweiten gemeinsamen Titelkämpfen des TTVR mit dem Verband Rheinhessen sicherte.

Schon früh in der Endrunde, im Achtelfinale, hatte die Sensation schlechthin stattgefunden. Der Simmerner Kevin Eckmann schaltete nach 2:3-Rückstand den Titelverteidiger und Schneiders Doppelpartner Dennis Müller aus. Für Eckmann kam das Ende im Halbfinale durch ein 0:4 gegen Schneider, auch seine Schwester Layla, für Gastgeber TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof an der Platte, scheiterte in der offenen Klasse in der Vorschlussrunde.

Vereinskameradin Johanna Pfefferkorn erreichte mit einem 4:3 das Endspiel, das sie gegen Favoritin Annika Feltens, dritte im Bunde der drei Mülheimerinnen, die das offene Turnier dominierten, mit 1:4 verlor. Dafür ging das Doppel ans Duo Eckmann/Pfefferkorn. „Jeder erwartet von mir den Erfolg, und wenn ich dann gewinne, ist es nichts Besonderes“, so Feltens, die zu den vier TTVR-Aktiven (nebst zwei aus Rheinhessen) zählt, die Anfang Februar in Nassau um die DM-Qualifikation spielen.

Dass in der Philipp-Heift-Halle Mülheim-Kärlich Spielerinnen und Spieler der Verbände Rheinland und Rheinhessen um die Titel kämpften, ist für Feltens nichts Neues, obwohl sie bei den ersten gemeinsamen Meisterschaften nicht dabei war. „So halb sind wir ja schon ein Verband“, sagt sie, „auch wenn auf den Trikots noch Rheinland oder Rheinhessen steht.“ Auf bundesweiten Veranstaltungen, so der Hinweis von TTVR-Präsident Felix Heinemann, starte man als Arbeitsgemeinschaft. Denn die Fusion werde zwar weiterhin für Sommer 2020 angepeilt, aber noch befinde man sich in der Beratungsphase. „Der Wille ist auf beiden Seiten vorhanden“, betont Präsident Heinemann und zählt die drei Fusions-Möglichkeiten auf: Verschmelzung ohne Auflösung, Beitritt oder Auflösung und Neugründung. „Alle drei haben unterschiedliche Konsequenzen, vor allem finanzieller Art“, erklärt Heinemann, der sich Synergie-Effekte erhofft: „Wir können im ehrenamtlichen Bereich Kräfte bündeln sowie Geld sparen.“

Bei der Suche nach Austragungsorten der diversen Meisterschaften spielt eine zentrale Lage die Hauptrolle. Da hat die Philipp-Heift-Halle, in der am Wochenende 240 Spielerinnen und Spieler an 21 Tischen um die Titel in A- bis D- sowie offenen Klassen kämpften, gute Karten. „Eigentlich hätten wir die Tische vom Weihnachtsturnier einfach stehen lassen können“, scherzte Jens Koch, Sportwart von Ausrichter TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof.

In der C-Klasse räumte Matthias Hudel von der ASG Altenkirchen ab. Er gewann sowohl das Einzel als auch das Doppel an der Seite von Julian Reuter (TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof).

Thomas Wächtler