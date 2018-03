Aus unserem Archiv

Wirges

Mit zwei Auswärtsspielen in Baden-Württemberg startet der TTC Wirges in die Rückrunde der Tischtennis-Regionalliga Südwest. Die Westerwälder liegen sieglos am Tabellenende, nachdem sie mit zwei Unentschieden aus den ersten drei Spielen durchaus ordentlich begonnen hatten. Einen ihrer beiden Punkte erkämpften sie sich mit einem 8:8 gegen den Tabellenvierten DJK Sportbund Stuttgart, wo sie am Samstag von 17.30 Uhr an zu Gast sind.