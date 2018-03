Aus unserem Archiv

Nassau/Wirges

Christian Güll vom Tischtennis-Regionalligisten TTC Wirges (Foto) und sein Mannschaftskamerad Niclas Ott gehören zu den Spielern, die am Wochenende beim Turnier der Region 7 in Nassau versuchen werden, sich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Abgesagt hat Verbandsmeister Yannick Schneider vom TuS Weitefeld-Langenbach. In der Sporthalle im Schul- und Sportzentrum führt der TV 1860 Nassau die Turniere für je zwölf Männer und Frauen an sechs Tischen durch.