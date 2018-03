TTC Grenzau will klaren Favoriten ärgern – Erstes Heimspiel im neuen Jahr gegen Saarbrücken

In seinem ersten Heimspiel im neuen Jahr muss der TTC Zugbrücke Grenzau am Sonntag von 15 Uhr an einen dicken Brocken aus dem Weg räumen. „Egal, in welcher Besetzung sie antreten, ob mit oder ohne Patrick Baum, der 1. FC Saarbrücken ist ein ganz starker Gegner und meines Erachtens ein fast sicherer Play-off-Teilnehmer“, sagt Grenzaus Präsident Frank Knopf.

Tiago Apolonia war schon Mannschafts-Europameister, der Portugiese ist schon seit Jahren eine feste und zuverlässige Größe in den Reihen des 1. FC Saarbrücken.

Foto: Wolfgang Heil

Die Brexbachtaler haben sich über den Jahreswechsel und nach der Trennung von Spitzenspieler Kou Lei neu aufgestellt und gehen trotz der Schwere der Aufgabe voller Vorfreude die erste Heimaufgabe im Jahr 2018 an. Die Saarländer reisen als klarer Favorit an, doch die Gastgeber wollen es dem FC so schwer wie möglich machen.

Der Auftakt ins neue Jahr in fremder Halle endete zwar nicht mit einer positiven Überraschung, aber sie war zumindest möglich – das macht den Grenzauern Mut für die nächsten Aufgaben. Beim starken Tabellenzweiten Werder Bremen hatten sie dank des Auftaktsieges von Constantin Cioti an alter Wirkungsstätte zunächst mit 1:0 geführt. Weil aber Kirill Gerassimenko an diesem Tag in seinen beiden Partien das nötige Fortune fehlte, konnten die Westerwälder anschließend nicht nachlegen. „Das war sehr schade, dass Kirill unsere durchaus mögliche 2:0-Pausenführung im fünften Satz gegen Hunor Szöcs verpasst hat“, so Knopf. Auch Jörg Schlichter, der sich nach der Trennung von Kou Lei in den Dienst der Mannschaft und des Vereins stellt, konnte das Ruder an Position drei nicht mehr herumreißen. Der voll berufstätige Nauorter legt abends Extraschichten in Grenzau ein, um sein Leistungsvermögen kurzfristig wieder zu steigern. Allerdings ist es nicht einfach, für ihn am Abend noch gute Trainingspartner zu finden.

„Wir haben in Bremen gesehen, dass wir nicht so weit weg sind“, freute sich TTC-Cheftrainer Dirk Wagner. „Natürlich haben wir auch nicht alle unsere Möglichkeiten ausgespielt, was mich ein wenig ärgert. Aber wir haben ja schon am Sonntag beim Heimspiel die nächste Chance, genau dies zu tun. Das muss vor eigenem Publikum unser Ziel sein.“

Das Hinrundenspiel in Saarbrücken hatte der TTC Grenzau Anfang Oktober 2017 deutlich mit 0:3 verloren. Constantin Cioti musste sich im Auftaktmatch dem Portugiesen Tiago Apolonia mit 1:3 Sätzen geschlagen geben. Und auch Kirill Gerassimenko konnte in seinem Spiel gegen den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska nur einen Satz gewinnen. Gar nicht erst angetreten war der mittlerweile entlassene Grenzauer Kou Lei, der sich zunächst hatte aufstellen lassen, dann aber verletzungsbedingt nicht antrat. So musste der TTC den dritten Punkt damals kampflos herschenken.

Die Saarländer starteten parallel zur Grenzauer Niederlage in Bremen mit einem souveränen Sieg in das neue Jahr. Der Pokalfinalist und aktuelle Tabellenvierte gewann sein Heimspiel gegen den TSV Bad Königshofen mit 3:0. Patrick Franziska, Bojan Tokic und Patrick Baum gaben gegen den Aufsteiger jeweils nur einen Satz ab. Erfolgreichster Punktesammler beim Tabellenvierten ist Franziska (9:6), der wie Apolonia (7:4) eine positive Bilanz aufweist. Ebenfalls eingesetzt wurden Bojan Tokic (6:6), Patrick Baum (2:3) und Tomas Polansky (1:0).

„Ich denke, Kirill Gerassimenko wird sich gegen Saarbrücken steigern können im Vergleich zum Bremen-Spiel“, sagt Wagner. Eine Spritzenbehandlung aufgrund seiner Schulterprobleme scheint beim jungen Kasachen gut anzuschlagen, bei den Ungarn Open spielte er sich in dieser Woche ins Hauptfeld. „Und wenn Constantin Cioti zudem seine gute Form konservieren kann und sich Jörg Schlichter erneut gut verkauft, dann haben wir vielleicht eine Chance gut mitzuspielen.“ red/gh