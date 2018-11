Die Not war groß bei Borussia Düsseldorf: Timo Boll in China, Kristian Karlsson im Doppel-Finale bei den Swedish Open in seinem Heimatland im Einsatz, aus dem Duo Sharath Kamal Achanti (Indien) und Omar Assar (Ägypten) wegen der Ausländerregelung in der Tischtennis-Bundesliga nur einer spielberechtigt. Der TTC Grenzau nutzte die Gunst der Stunde und gewann vor 550 Zuschauern beim deutschen Rekordmeister mit 3:1.

„Trotz der Nöte haben die Düsseldorfer zwei Spieler aufgeboten, gegen die unsere Leute noch nie gewonnen hatten“, freute sich Grenzaus Cheftrainer Dirk Wagner, dass sein Aufstellungspuzzle am Ende aufging. Im Auftakteinzel ...

Lesezeit für diesen Artikel (362 Wörter): 1 Minute, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.