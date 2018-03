Nur Cioti schnuppert an einem Punktgewinn

Der TTC Grenzau bleibt Tabellenletzter der Tischtennis-Bundesliga, wie schon im Hinrundenspiel mussten sich die Brexbachtaler dem ASV Grünwettersbach deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Das war keine Überraschung, hatten sich doch die Voraussetzungen gegenüber der Partie im Herbst 2017 eindeutig zugunsten der badischen Gastgeber verschoben. Während die Grenzauer nun keine echte Nummer eins mehr im Team haben, war Grünwettersbachs Spitzenspieler Masataka Morizono rechtzeitig zur Begegnung aus Japan nach Deutschland zurückgekehrt.

Grenzaus Cheftrainer Dirk Wagner (links) legt derzeit viele Abend-Sonderschichten mit Jörg Schlichter ein. Der ist berufstätig mit Vollzeitstelle und schlägt sich seit Wochen bravourös gegen seine Profi-Gegner.

Foto: Fischkopp Medien

Im Auftaktspiel sah es für Grenzaus Constantin Cioti trist aus: Ricardo Walther führte nach klarer Dominanz in der Anfangsphase bereits mit 2:0 Sätzen und 10:8, doch dann wehrte Cioti zwei Matchbälle des deutschen Nationalspielers ab und entschied den Durchgang mit vier Punkten in Folge für sich. Spannend verlief auch der vierte Satz. Erneut wehrte Cioti beim Stand von 10:11 einen Matchball ab und drehte den Satz mit 13:11 zu seinen Gunsten. Walther ließ sich durch den aus seiner Sicht vermeidbaren Ausgleich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und zog im fünften Satz auf 8:5 davon. Cioti bewies erneut seine Kämpferqualitäten, glich zum 8:8 aus. Doch dann fehlte auf Grenzauer Seite wie so oft im Verlauf dieser Saison das letzte Quäntchen Konsequenz und Glück.

Walther setzte sich mit 11:8 im Entscheidungssatz durch und brachte den ASV Grünwettersbach mit 1:0 in Führung. „In solch engen Spielen müsste für uns halt auch mal was rüberkommen“, haderte Grenzaus Präsident Frank Knopf.

Im zweiten Einzel setzten die Gastgeber ihre Nummer eins ein, den jungen Japaner Masataka Morizono, der im Hinrundenspiel in Grenzau und am vergangenen Wochenende bei Grünwettersbachs Niederlage in Bad Königshofen gefehlt hatte. Er gewann gegen Kirill Gerassimenko den ersten Satz mit 11:4 und drehte im zweiten nach einem 3:6-Rückstand mit acht Punkten in Folge auf. Grenzaus junger Kasache führte auch im dritten Satz mit 7:3, brachte aber auch den nicht nach Hause – Morizono machte mit einem 11:9 Grünwettersbach 2:0-Pausenführung perfekt. „Im ersten Satz ging bei Kirill gar nichts“, sagte Knopf. „Danach hat er sich zwar gesteigert, aber Morizono verfügt halt über große spielerische Klasse.“

Jörg Schlichter, für den suspendierten Spitzenspieler Kou Lei ins Grenzauer Team gerückt, schlug sich tapfer gegen Dang Qiu. „Er war weitgehend ebenbürtig“, meinte TTC-Trainer Dirk Wagner, nachdem Schlichter zumindest zwei Sätze ganz knapp gestaltet hatte. „Unter den gegebenen Umständen ist es für uns sehr schwer, mit unserer Rumpftruppe in der Bundesliga etwas zu holen. Wir bekommen von unseren Gegnern nur wenige Chancen angeboten, aber die nutzen wir nicht, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison“, beschrieb Wagner die derzeitige Gesamtsituation ohne eine Nummer eins und sah sich darin im Karlsruher Stadtteil Grünwettersbach wieder einmal bestätigt: „Cioti hat sich zwei Sätze lang sehr schwer getan und hätte in drei verlieren können. Aber am Ende hatte er die Chance zum Sieg gegen Walther und hätte das Spiel dann eigentlich gewinnen müssen. Gerassimenko spielte phasenweise sehr gut, aber ihm fehlt noch die psychische Konstanz, das ist auch eine unserer vielen Baustellen.“

Grünwettersbach – Grenzau 3:0

Walther – Cioti 11:6, 11:4, 10:12, 11:13, 11:8; Morizono – Gerassimenko 11:4, 11:6, 11:9; Qiu – Schlichter 12:10, 11:7, 11:9.

Von unserem Redakteur Christoph Gerhards