Tischtennis-Profi Anders Lind hat seinen Vertrag mit dem Bundesligisten TTC Grenzau am Sonntag nach dem Spiel in Bad Königshofen um ein Jahr verlängert. Der junge Däne, der in dieser Woche 20 Jahre alt wird, spielt also auch in der Saison 2019/20 für die Brexbachtaler, sehr zur Freude von Trainer Dirk Wagner: „Wir haben eine junge und entwicklungsfähige Mannschaft. Natürlich habe ich dem Vereinsvorstand empfohlen, dieses Team möglichst zusammenzuhalten.

Dass Anders Lind bei uns bleibt, ist sehr positiv für den Verein.“ Für TTC-Präsident Frank Knopf waren die Verhandlungen recht unkompliziert: „Sowohl Anders Lind als auch seine Eltern, die zu ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.