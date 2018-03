Verbandsoberliga: TuS Kirn tritt beim TSV Wackernheim II an

Aus unserem Archiv

Kirn

Bei Mitaufsteiger TSV Wackernheim II wollen die Tischtennisspieler des TTC Kirn am Sonntag, 10 Uhr, zum Rückrunden-Auftakt in der Verbandsoberliga ihren dritten Platz verteidigen. Auch die Gastgeber haben sich in der Klasse schon etabliert und sind mit nur einem Punkt weniger der untere Tabellennachbar der Kirner. Im Hinspiel hatte sich der TTC in einer umkämpften Partie 9:6 durchgesetzt. „Ich erwarte erneut ein sehr knappes Spiel“, sagt der Kirner Spielführer Michael Adam. „Beide Mannschaften sind sehr ausgeglichen besetzt.“