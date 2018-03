Verbandsoberliga: TTC Kirn gegen den Tabellenzweiten nicht chancenlos

Die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn können den Titelhoffnungen der SG Weißenthurm/Kettig eine kräftigen Dämpfer verpassen. Die Kirner, die als Aufsteiger Platz drei der Verbandsoberliga belegen, erwarten ihren oberen Tabellennachbarn am heutigen Samstag, 18 Uhr, in der frisch renovierten Hellberg-Halle.

Das Hinspiel hatten die Grün-Weißen nach 7:2-Führung noch 7:9 verloren. „Da war durchaus mehr drin“, sagt Michael Adam. „Deshalb sind die Jungs motiviert. Wir wollen mindestens einen Punkt zu Hause behalten.“ Insbesondere Szymon Kulczycki hat noch eine Rechnung offen. In Weißenthurm kassierte die Nummer eins des TTC seine bislang einzige Niederlage. Dass die SG zu Recht Zweiter ist, stellt der TTC-Spielführer allerdings nicht in Frage. Die Gäste verfügen über eine sehr ausgeglichen besetzte Mannschaft. „Chancenlos sehe ich uns aber nicht“, sagt Adam. Er hofft auf jeweils drei Siege im vorderen und hinteren Paarkreuz. „Die fehlenden Punkte könnten wir dann in den Doppeln oder in der Mitte holen“, sagt der Spielführer. „In der Mitte ist die SG allerdings schon saustark.“ Er selbst tritt nicht an. Doch in Stefan Altmaier steht guter Ersatz bereit. ga