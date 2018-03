TVO: Furiose Aufholjagd

Der TV Oberstein hat sich in der Tischtennis-Bezirksliga mit einem Kraftakt einen Punkt gesichert. Beim 8:8 gegen den Tabellennachbarn TV Beltheim lagen die Obersteiner bereits mit 4:8 zurück, doch Ralf Loch, Klaus-Dieter Jungk, Jonas Pick und das Doppel Arvid Kammann/Matthias Risch glichen noch aus. Vor allem Pick bewies Nervenstärke, gewann er im fünften Satz doch erst mit 12:10.

Zuvor waren erfolgreich: Risch, Jürgen Falz, Pick und Kammann/Risch. Am heutigen Samstag sind die Obersteiner um 18 Uhr beim VfR Simmern II zu Gast und sollten doppelt punkten, wenn sie sich von der Abstiegszone absetzen wollen. Die SG Oberreidenbach reist zum Spitzenreiter TTF Bad Sobernheim. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Der Idarer TV war in der 2. Bezirksliga gegen die TuS Waldböckelheim III chancenlos. Am heutigen Samstag ist die SG Birkenfeld/Heimbach um 18 Uhr beim Zweiten TTC Kirn II gefordert. olp