Gegner ist eine Wundertüte: Europatour der SG Frei-Laubersheim führt nach Österreich

Die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim ist wieder einmal auf großer Tour. Mit 18 Personen gastieren die Tischtennis-Cracks im Rahmen des Inter-Cups, der sogenannten Champions-League für jedermann, im Grenzgebiet zwischen Österreich, Ungarn und der Slowakei. Am heutigen Freitag um 20 Uhr steigt die Partie beim österreichischen UTTC Halbturn.

„Der Ausgang der Partie wird sehr stark von der Besetzung des Gastgebers abhängen“, sagt SG-Sprecher Holger Schwierz. Vor zwei Jahren waren die Halbturner in Winzenheim zu Gast, traten dabei nur mit Akteuren der zweiten und dritten Mannschaft an. Die SG von der Nahe siegte deutlich. Zu Hause könnte das Team aber ganz anders aussehen, zumal dem Kader der Österreicher zwei starke Ungarn angehören. Das Nachbarland liegt nur einen Kilometer von der Halle der Österreicher entfernt. Zudem steht im Kader des UTTC eine starke Frau. „Sie hat Bundesliga-Niveau“, weiß Schwierz, der ergänzt: „Was uns da genau erwartet, werden wir erst wissen, wenn die Aufstellung bekannt ist. Aber wir werden alles dafür tun, die Partie zu gewinnen. Wir wollen eine Runde weiterkommen.“ Deshalb werden die Frei-Laubersheimer auch in Bestbesetzung antreten. Neben Schwierz gehen Kristof Bielinski und Andy Halinski an den Tisch.

Unterstützt werden die SGler von einer Fangruppe. „Der Inter-Cup hat sich bei uns im Verein etabliert. Der harte Kern ist immer gerne dabei“, sagt Schwierz. Die Frei-Laubersheimer verbinden die Auswärtspartie mit einem Besuch von Bratislava und kehren am Sonntag im Flugzeug an die Nahe zurück. olp