Alles ist noch offen im Kampf um die deutsche Meisterschaft. 5:5 endete das erste Endspiel zwischen den Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim und ihren Gästen von der DJK Kolbermoor. Mit einem Sieg am Sonntag in Bayern würden sich die Binger Frauen den Titel sichern, doch auch die DJK kann an heimischen Platten den Sack zuschnüren. Endet die Partie erneut unentschieden, gibt es am kommenden Wochenende in Bingen ein Entscheidungsspiel. In einem wahren Hexenkessel lieferten sich die Teams hochspannende Duelle mit fantastischen Ballwechseln.

Es hatte denkbar schlecht angefangen für die Binger Frauen. Sie nutzten in den Doppeln ihre Chancen nicht und verloren beide Eingangspartien. Als Ding Yaping/ Wan Yuan den dritten Satz gegen ...

Lesezeit für diesen Artikel (341 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

