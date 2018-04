Der Gegner der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim in der Vorschlussrunde um die deutsche Meisterschaft steht fest. Die Binger Tischtennisspielerinnen treffen in ihrem ersten Play-off-Auftritt – im Viertelfinale hatte die TTG ein Freilos – auf den TV Busenbach. Das Team aus dem Kreis Karlsruhe hat sich nach einem 5:5 im Auswärtsspiel mit 6:4 zu Hause gegen den TuS Bad Driburg durchgesetzt.

In der ersten Halbfinal-Partie am Freitag, den 11. Mai, um 18.30 Uhr, haben die Binger Frauen Heimrecht. Sollten beide Kontrahenten nach dem Rückspiel punktgleich sein, findet ein Entscheidungsspiel wieder in ...