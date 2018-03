Aus im Halbfinale: Der Binger Angstgegner im Pokal heißt TTC Berlin

Es hat wieder nicht gereicht. Auch im fünften Anlauf scheiterten die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim im deutschen Pokalwettbewerb am TTC Berlin. Bei der Endrunde in Hannover verlor die TTG vor rund 600 Zuschauern im Halbfinale mit 1:3 gegen die Berlinerinnen, die sich im Endspiel gegen den TuS Bad Driburg erneut den Cup sicherten.

Ding Yaping holte den einzigen Binger Sieg bei der 1:3-Niederlage im Halbfinale. Foto: Petra Steyer

Das Team aus der Hauptstadt war heiß auf den Pokal, denn es könnte der einzige Titelgewinn in dieser Saison bleiben. In Hannover gab der TTC offiziell bekannt, dass Spitzenspielerin Shan Xiaona schwanger ist und in Kürze nicht mehr zur Verfügung steht. Der Gewinn der Meisterschaft in der Bundesliga rückt für die Berlinerinnen damit in weite Ferne. Um wenigstens im Pokal erfolgreich zu sein, hatte der Verein erstmals Tie Yana aus Hong Kong einfliegen lassen. Das zahlte sich zunächst nicht aus. Ding Yaping bezwang die Chinesin glatt 3:0. Für die TTG war das ein Auftakt nach Maß.

Doch die Binger Frauen konnten die Gunst der Stunde nicht nutzen. Wan Yuan verlor in drei Sätzen gegen Georgina Pota und vergab dabei beste Chancen: Im zweiten Durchgang unterlief der TTG-Spielerin beim 8:9 ein Aufschlagfehler, im dritten gab sie eine 8:2-Führung aus der Hand und verlor noch 8:11. Anschließend gelang Marie Migot gegen Shan Xiaona nur ein Satzgewinn.

Noch aber war das Binger Team im Spiel. Mit einem Sieg von Ding Yaping über Pota hatte die TTG fest gerechnet. Doch die Ungarin holte den entscheidenden Punkt zum Berliner Finaleinzug. „Es war etwas überraschend, dass Ding Yaping gegen Pota verliert“, sagte der TTG-Vorsitzende Joachim Lautebach. „Im Punktspiel hatte sie noch gewonnen.“ Hätte die Binger Spitzenspielerin gewonnen, hätte es 2:2 gestanden, und die Partie von Wan Yuan gegen Tie Yana hätte die Begegnung entschieden. „Es wäre interessant gewesen, wie sich Wan Yuan da geschlagen hätte“, sagte Lautebach. „In dieser Aufstellung war Berlin Favorit. Aber es war etwas mehr drin, als es den Anschein hat.“ Entscheidende Bedeutung hatte das Fehlen von Hana Matelova, die wegen einer Zahnoperation ausgefallen war. „Vielleicht hätten wir mit Hana eine Chance gehabt“, sagte der TTG-Vorsitzende. „So aber geht das Ergebnis in Ordnung.“ ga