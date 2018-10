Die Tischtennis-Cracks des TTC Karla haben in der 1. Bezirksliga Nord ein schwieriges Meisterschaftsspiel vor der Brust. Bereits am Freitag um 20 Uhr muss der TTC in Koblenz-Lay beim bis dato verlustpunktfreien TSV Lay antreten. Bei den Grafschaftern wird Nachwuchsmann Justus Ulrich fehlen, für ihn soll Christian Drescher ins Team rücken. „Das wird letztlich aber nicht die ganz große Rolle spielen, denn der TSV Lay dürfte wohl ohnehin deutlich zu stark für uns sein“, sagt Karla-Sprecher Karl-Heinz Mombauer und strahlt damit nicht unbedingt großen Optimismus aus. „Vielleicht gelingt uns vom Ergebnis her eine angenehme Niederlage“, lautet die bescheidene Zielsetzung von Mombauer.

In der Tischtennisszene beschäftigt man sich derweil mit einer Personalie aus dem Umfeld des TSV Lay. Denn Lays Spitzenspieler Nazli Murat wird zur Rückrunde zur SG Weißenthurm wechseln, derzeit Achter ...

Lesezeit für diesen Artikel (408 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.