Die ganz große Spannung kam nicht auf, aber die stark ersatzgeschwächte Reserve der SG Sinzig/Ehlingen hat sich im Derby der Tischtennis-Bezirksliga zumindest gut gewehrt. In der Heimersheimer Sporthalle hieß es am Ende 9:4 für den TTC Karla. „Das war nicht unsere beste Leistung. Die Sinziger haben mit ihrer Rumpftruppe erstaunlich gut dagegengehalten“, bilanzierte Karla-Sprecher Karl-Heinz Mombauer. Die Sinziger Reserve hatte gleich drei Stammspieler ersetzen müssen. Und so wurde Edelreservist Jonas Morschhausen reaktiviert. Stefan Ockenfels und Dominic Wamig blieben bei Karla im Einzel ohne Niederlage.

Die Liga-Kollegen des TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler erkämpften sich ein 8:8-Remis beim TTC Olympia Koblenz. Mit nun 7:11 Punkten halten sich die Kreisstädter derzeit aus dem Abstiegsgeschehen heraus. So langsam werden die ...

Lesezeit für diesen Artikel (289 Wörter): 1 Minute, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.