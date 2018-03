SG Sinzig/Ehlingen legt im Topspiel eine furiose Aufholjagd hin

Das Spitzenspiel der Tischtennis-Rheinlandliga hat sich zu einem hochklassigen und dramatischen Tischtennis-Krimi entwickelt, bei dem es am Ende keinen Sieger gab. In der Sinziger Jahnhalle trennten sich die SG Sinzig/Ehlingen und die SG Lahnbrück Fachbach nach einer bemerkenswerten Partie mit einem 8:8-Unentschieden. Damit wurde das Ergebnis aus der Vorrunde wiederholt.

„Knapper ging's wirklich nicht mehr“, fasste der Sinziger Mannschaftsführer Philip Guse das Geschehen zusammen. Dabei hatte sich bei den vielen Zuschauern in der Jahnhalle bei einem 2:7-Zwischenstand fast schon so etwas wie Ernüchterung breitgemacht. Aber das Sinziger Team bewies großen Kampfgeist und startete eine ganz furiose Aufholjagd.

Zwei Dinge geschafft

Am Ende hatten die Gastgeber zwei Dinge geschafft: Sie behielten die Tabellenführung und blieben in der Eliteliga des Verbandes weiterhin ungeschlagen. Immerhin war das Remis schon das fünfte in der laufenden Saison. Mann des Spiels auf Sinziger Seite war Nils Damke: Er gewann nach furiosen Spielen beide Einzel am Spitzenpaarkreuz und war an der Seite von Christian Ehlers auch gleich zweimal im Doppel erfolgreich. „Nach dem Rückstand fühlte sich das Unentschieden fast schon wie ein Sieg an“, so Guse.

In der Bezirksliga zog sich die Reserve der SG Sinzig/Ehlingen bei Primus Fortuna Kottenheim mit 5:9 gut aus der Affäre. „Die Leistung hat gestimmt. Wir haben den Tabellenführer richtig gefordert“, freute sich Routinier Jürgen Füllmann über den guten Auftritt seines Teams. Robert Füllmann brachte Fortunas Mannschaftsführer Matthias Eultgen die allererste Saisonniederlage bei. „Wenn wir diese Leistung immer abrufen können, haben wir mit dem Abstieg absolut nichts mehr zu tun,“ so Jürgen Füllmann.

In den Derbys der 2. Bezirksliga gab es meist die erwarteten Ergebnisse. Im Abstiegsduell setzte sich im Sportzentrum Brohltal der SC Niederzissen deutlich mit 9:2 gegen den SV Kripp durch. An der Spitze erspielten sich Heinz-Josef Vendel und Sascha Hasselbauer für den SCN ein spielentscheidendes 4:0-Übergewicht. Die Niederzissener können nun die weiteren Spiele etwas entspannter angehen, obwohl die Abstiegsgefahr natürlich längst noch nicht gebannt ist.

Im Derby-Klassiker setzte sich Primus TTC Karla mit 9:5 gegen den TuWi Adenau durch. „Das war eine ganz schwere Aufgabe. Es hätte auch noch enger werden können“, befand Karla-Sprecher Karl-Heinz Mombauer. Auf Karla-Seite überzeugten Stefan Ockenfels mit zwei Siegen an der Spitze und Justus Ulrich, der beide Spiele am unteren Paarkreuz gewann. Aufseiten der Adenauer glänzte Hans-Peter Berens mit zwei Erfolgen in der Mitte.

Überraschend deutlich

Im Verfolgerduell gab es ein überraschend deutliches 9:3 des TuS/PSV Bad Neuenahr Ahrweiler gegen die TTG Kalenborn/Altenahr. „Ahrweiler war deutlich zu stark. Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir konnten einfach nicht mithalten“, räumte Altenahrs Frank Rothhaß ein. Vor allen Dingen am Spitzenpaarkreuz überzeugten bei den Kreisstädtern Michael Hildebrandt und Markus Kossytorz mit insgesamt vier Siegen.

Fazit nach dem Spieltag: Der TTC Karla bleibt klarer Meisterschaftsfavorit, und der Platz der Aufstiegsrelegation scheint dem TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht mehr zu nehmen zu sein. bli