Kottenheim erwartet ein hartes Stück Arbeit

Aus unserem Archiv

Kreisgebiet

Der Tabellenführer kommt: In der 2. Rheinlandliga erwartet das Tischtennisteam von Eintracht Mendig am Samstag den Primus SV Windhagen. In der Sporthalle der Pfarrer-Bechtel-Schule beginnt die Partie um 18 Uhr. „Das muss halt gespielt werden, aber wir werden keine wirkliche Chance haben“, ist sich Mannschaftsführer Sascha Müller sicher. Zumal am Samstag Dieter Uenzen fehlen wird. Die Mendiger wissen, dass sie die wichtigen Punkte im Kampf gegen den Abstieg in anderen Spielen holen müssen.