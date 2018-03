Ein richtiger Härtetest steht für die SG Sinzig/Ehlingen in der Tischtennis-Rheinlandliga an. Gegner ist am Samstag (18 Uhr) in der Jahnhalle die TTG Torney/Engers. Es ist das Duell des Tabellenzweiten gegen den Vorletzten. Doch am Samstag sind die Karten wohl etwas anders gemischt. Auf Sinziger Seite wird Henrik Euteneuer fehlen (Kurzurlaub). Dafür dürfte die TTG Torney/Engers, die in ihr Team viel investiert hatte und mit großen Ambitionen gestartet ist, wohl erstmals in dieser Saison in Topbesetzung antreten können.

„Das sieht für uns gar nicht so gut aus“, meint SG-Mannschaftsführer Philip Guse, sonst ein Optimist, etwas skeptisch. Trotz vieler Telefonate ist es ihm nicht gelungen, die Partie zu verlegen. ...

Lesezeit für diesen Artikel (414 Wörter): 1 Minute, 48 Sekunden

