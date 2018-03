Bei der SG Sinzig herrscht zum Auftakt Optimismus vor

Etwas unverhofft gehen die Tischtennis-Cracks der SG Sinzig/Ehlingen als Halbzeitmeister am Samstag in die Rückrunde der Tischtennissaison 2017/2018. Die Tabellenführung in der Eliteliga des Verbandes werden sie dabei wohl verteidigen können. Denn am Samstag um 18 Uhr stellt sich in der heimischen Jahnhalle Tabellenschlusslicht TTC Wirges III vor.

„Wir sind ganz klarer Favorit. Das ist auch eine machbare Aufgabe“, gibt sich Mannschaftsführer Philip Guse somit auch optimistisch. In der Vorrunde landeten die Sinziger in Wirges einen klaren 9:2-Erfolg, für Samstag erhoffen sie sich nun natürlich auch ein ähnliches Ergebnis. Zum Rückrundenauftakt rechnen sie in der Jahnhalle in Sinzig wieder mit vielen Anhängern.

Eine große Mosel-Tour steht für die Frauen des TTC Karla in ihrer Rheinlandliga am Samstag auf dem Programm. Um 15 Uhr treten sie bei den TTF Konz an, und um 19 Uhr folgt dann die Partie beim TTG Gelb-Rot Trier-Zewen. Die sportlichen Aussichten könnten unterschiedlicher nicht sein. Denn die TTF Konz sind Halbzeitmeister, währen Trier-Zewen die Rote Laterne innehat.

„Trotz Bestbesetzung dürfte in Konz keine realistische Siegchance bestehen“, fürchtet Karla-Sprecher Karl-Heinz Mombauer. Dafür erwartet er einen deutlichen Erfolg bei Schlusslicht Trier-Zewen.

In der 1. Bezirksliga Nord erwartet die Reserve der SG Sinzig/Ehlingen am Samstag um 18 Uhr den TTC Olympia Koblenz in der Heimersheimer Sporthalle. Das Hinspiel liegt gar nicht so lange zurück. Anfang Dezember verlor die Zweitvertretung in Koblenz mit 4:9. Sinzig II braucht jeden Punkt, um den Relegationsplatz zu verlassen. Insofern werden sich die Blicke am Samstag auch nach Koblenz richten, wo der punktgleiche Konkurrent TV Moselweiß zeitgleich den um einen Zähler besser gestellten TuS Kehrig erwartet.

In der 2. Bezirksliga trifft Primus TTC Karla zum Rückrundenauftakt auf die eigene Zweitvertretung. Die Partie steigt am Samstag ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Lantershofen. „Die erste Mannschaft ist natürlich klarer Favorit“, meint Karl-Heinz Mombauer. Fest steht aber schon jetzt, dass beide Teams mit Ersatz spielen werden und jeweils mit bis zu zwei Spielern aus der Drittvertretung aufstocken müssen. Die Grafschafter erste Garnitur weiß als Tabellenführer natürlich um ihre Chancen auf die Meisterschaft. Und am Samstag kann sie sich – einen eigenen Erfolg vorausgesetzt – behaglich zurücklehnen, denn im direkten Duell werden sich zeitgleich die Verfolger TTG Pellenz und TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler gegenseitig die Punkte in ihrem Aufeinandertreffen abnehmen. Im Kellerduell trifft der TTC Kripp zudem am Samstag um 18.30 Uhr in der Kripper Sporthalle auf den TTV Andernach III. bli