Die Frauen des TTC Karla haben in der Tischtennis-Rheinlandliga einen 8:4-Erfolg gegen die TTF Asbacher Land gelandet. In der Mehrzweckhalle Lantershofen steuerte Andrea Meyer drei Einzelerfolge bei, ihre Schwester Monika war zweimal erfolgreich. Bei den Grafschafterinnen griff so etwas wie ein Rotationsverfahren, denn Mona Scholz hatte pausiert. „Das war ein erfolgreiches und gutes Spiel“, fasste Karla-Sprecher Karl-Heinz Mombauer zusammen. Auf der Grafschaft ist man mit dem Abschneiden der Frauenmannschaft, die mit 12:10 Zählern nun auf Rang vier der Tabelle steht, überaus zufrieden. Nur bleibt man aber auch sehr realistisch. Denn die jüngste Anfrage von Staffelleiter Wolfgang Hahn, ob man Interesse an der Aufstiegsrelegation habe, hat man auf der Grafschaft entschlossen mit Nein beantwortet.

Keine Probleme gab es für die Männer des TTC in der 2. Bezirksliga. Die Erstvertretung der Grafschafter, die ja bereits als Meister feststeht, setzte sich beim TTC Kripp mit 9:0 ...

Lesezeit für diesen Artikel (273 Wörter): 1 Minute, 11 Sekunden

