Großer Erfolg für Kevin Eckmann vom VfR Simmern (Foto): Bei der RTTVR-Top-16-Rangliste der Verbände Rheinland und Rheinhessen qualifizierte er sich als Gesamtzweiter für das deutsche Bundesranglistenturnier Top 48 am 6. und 7.

Oktober in Waldfischbach. Das gelang Eckmann in heimischen Gefilden, denn das Top-16-Turnier fand in Sohren statt, Ausrichter war der heimische TuS und die Region Rhein-Hunsrück. Den Vortritt musste Eckmann am ...