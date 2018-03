Simmern III siegt im Derby bei der SG Reich

Der Blick auf die Spiele der 1. Tischtennis-Bezirksliga Süd:

TV Oberstein – SV Beltheim 9:4. Beim Spitzenteam Oberstein (jetzt 6:2 Punkte) hielt Beltheim mit, aber zu mehr reichte es nicht. Auch, weil von sechs Fünf-Satz-Duelle vier an die Gastgeber gingen. So holten Bernhard Krug/Volker Bernd im Doppel einen Punkt, in den Einzeln holte Danny Heow zwei Siege, einen weiteren steuerte Krug bei. Für den SV war es erst das zweite Saisonspiel, mit 2:2 Zählern steht er auf dem sechsten Platz.

SG Reich-Michelbach – VfR Simmern III 7:9. Nur ein Spiel ging im Derby über fünf Sätze – und das war ausgerechnet das Entscheidungsdoppel. Hier behielten Moritz von Streng und Marjan Schönborn ganz knapp die Oberhand gegen Michael Gerhardy und Torsten Hoffmann. Die Punkte für die SG vorher holten Gerhardy/Hoffmann und Bernhard Donsbach/Carsten Vink in den Eingangsdoppel sowie Vink (2), Gerhardy, Donsbach und Thomas Bohn. Für die Gäste siegten von Streng/Schönborn auch zu Beginn, danach durften sich von Streng (2), Michael Mallmann (2), Schönborn, Waldemar Baierle und Markus Schellenbeck über einen Erfolg freuen. Simmern III ist mit 2:4 Punkten Siebter, Reich-Michelbach bleibt ohne Punkt Schlusslicht. mb