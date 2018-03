Simmern II fertigt den Zweiten Wittlich 9:2 ab

Der Blick auf die Tischtennis-Spiele in der 2. Rheinlandliga Süd-West und in der 1. Bezirksliga Süd.

2. Rheinlandliga

VfR Simmern II – TTSG Wittlich 9:2. Die Simmerner Oberliga-Reserve, ihres Zeichens Tabellenvierter, hat mit dem Zweiten überraschend kurzen Prozess gemacht. Damit dürfte eine Entscheidung im Titelkampf gefallen sein, denn Wittlich hat vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Waldböckelheim. Simmern liegt nur noch zwei Pluspunkte hinter dem Dritten und Lokalrivalen Dichtelbach. Schon in den Doppeln zeigte die VfR-Zweite, wer Herr im Hause ist: Tobias Henrich/Zoltan Katona, Joachim Baustert/Sascha Mayer und Waldemar Baierle/Stefan Schäfer gewannen ihre Spiele, letztere in fünf Sätzen. Henrich und Schäfer entschieden im weiteren Verlauf die zwei einzigen Fünf-Satz-Duelle ebenfalls für Simmern. Die weiteren vier Einzelerfolge für die Kreisstädter holten Baustert (2), Henrich mit seinem zweiten Sieg und Mayer.

1. Bezirksliga

SV Beltheim – SSV Buchholz 8:8. Gastgeber Beltheim und Aufsteiger Buchholz lieferten sich eine lange und spannende Partie, die erst im Entscheidungsdoppel ihr Ende fand. Unentschieden hieß es nach dreieinhalb Stunden mit sechs Fünf-Satz-Spielen, von denen vier an den Vierten Buchholz gingen. Beim SSV fehlte Tony Tran; bei den Gastgebern, die noch nicht gesichert sind, stand erstmals in dieser Saison Florian Kochhan an der Platte, was sich als wichtiges Mosaiksteinchen erweisen sollte. Kochhan siegte zweimal, zudem konnte Lothar Kaster so ins hintere Paarkreuz und feierte dort ebenfalls zwei Siege. In den Eingangsdoppeln gewannen für die Gäste Manuel Lohmann/Martin Müller (siegten auch am Ende) und Timo Hoppe/Till Korneli, den SVB-Sieg holten Bernhard Krug/Volker Bernd. Letztere gewann wie Kochhan und Kaster zwei Einzel, Krug siegte einmal. Für den SSV siegten Lohmann (2), Dimitrij Malz, Korneli und Andreas Wilhelm.

VfR Simmern II – TTF Bad Sobernheim 5:9. Der Vorletzte Simmern II verlor gegen den Zweiten erwartungsgemäß. Marjan Schönborn/Waldemar Baierle siegten im Doppel, ihre Einzel gewannen Schönborn, Markus Schellenbeck, Christoph Langer und Baierle. mb