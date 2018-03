Ein ganz spezieller WM-Triathlon für Wetzlar und Liesenfeld

Zum zehnten Mal fand die TiBiDa-Duo-Weltmeisterschaft in Leipzig statt. Austragungsort war erneut das „Pool“ – Sachsens größte Pool- und Freizeithalle. Nur: Was verbirgt sich hinter der Abkürzung „TiBiDa“? Es ist ein Spezialtriathlon aus den Sportarten Tischtennis, Billard und Dart. Zum ersten Mal waren mit Frank Liesenfeld aus Zilshausen und Sascha Wetzlar aus Kastellaun zwei Hunsrücker als Team am Start.

Organisator und „Macher“ des Events ist Alexander Böhm. „Vor 13 Jahren hatte ein Freund, seines Zeichens Tischtennistrainer, die Idee, seinen Sport mit zwei Disziplinen zu verbinden, die ebenfalls im Pool angeboten wurden. TiBiDa war geboren. Drei Jahre später erweiterten wir das zunächst als Einzelevent ausgetragene TiBiDa um eine Duo-WM. Die Begeisterung, die Veranstaltung jedes Jahr auf die Beine zu stellen und zu verbessern, hat mich bis heute nicht losgelassen“, sagt Böhm. Mittlerweile treten 128 Spieler in 64 Zweier-Teams, verteilt auf acht Achtergruppen gegeneinander an. „So riesig die Location auch ist, das ist logistisch die absolute Obergrenze für unseren Turniermodus“, meinte Böhm.

Liesenfeld und Wetzlar, beide Vereins-Tischtennisspieler vom SV Beltheim, bewiesen am ersten Turniertag beim Billard und beim Dart eine ruhige Hand und qualifizierten sich für die sonntägliche Finalrunde, in der die Plätze 1 bis 16 ausgespielt wurden. Dort reichte es dann „nur“ zu Platz 14 beim Billard, Platz 12 beim Dart und nochmals Platz 14 im Tischtennis. Sascha Wetzlar war dennoch zufrieden: „Irgendwie war die Luft raus, wir haben auch zu viele entscheidende Flüchtigkeitsfehler gemacht – und ganz nebenbei waren die Gegner in der Finalrunde natürlich richtige Brocken. Ganz klar bleibt aber der überragende Samstag mit dem zweiten Gesamtplatz in unserer Achtergruppe in Erinnerung, da sind wir vor allem im Tischtennis über uns hinausgewachsen.“ Auch Frank Liesenfeld war begeistert und erinnerte an das stilsichere Auftreten: „Wir kommen auf jeden Fall wieder. Neben dem sportlichen Erfolg haben wir mit unseren originalgetreuen Outfits in jeder Sportart einige erstaunte Blicke auf uns gezogen. Möglicherweise findet sich nächstes Jahr der eine oder andere Nachahmer“, fügte er augenzwinkernd hinzu. Den Titel holten sich derweil andere – die Newcomer Stefan Höppner/Dustin Ristow aus Bielefeld sind die neuen Weltmeister, vor Gräbnitz/Kozak aus Brandenburg und den Dreifach-Weltmeistern Rüdiger und Michael Große aus Niedersachsen.