Der TV 1860 Nassau gibt sich in der Tischtennis-Oberliga Südwest weiterhin keine Blöße. Nach den Auftakt-Erfolgen bei der DJK in Heusweiler (9:2) und beim TSV Wackenheim (9:6) setzte sich das Team von Erwin Gabel am frühen Sonntagmittag im brisanten Rheinland-Derby beim VfR Simmern mit 9:4 durch und blickt nun gespannt dem am nächsten Samstag ab 18 Uhr im heimischen Schul- und Sportzentrum anstehenden Spitzenspiel gegen den ebenfalls noch verlustpunktfreien TuS Weitefeld-Langenbach entgegen.

Im Hunsrück gerieten die Lahnstädter in den Doppeln zwar mit 1:2 in Rückstand, dann aber kam der TV 1860 auf Touren. Neben Oldie Zsolt-Georg Böhm, der in beiden Einzeln seinen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.