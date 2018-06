Theoretisch abstiegsbedroht fuhren die Männer 40 des TC Diez zum Abschluss der Medenrunde in der Verbandsliga nach Koblenz und kanzelten dort am Trifter Weg den Absteiger TC Metternich mit 21:0 ab. So sprang in der Endabrechnung für Thomas Klein und Co. noch der dritte Tabellenplatz heraus, der im Anschluss gebührend gefeiert wurde, ehe es bereits an die Planungen für die kommende Saison ging. „Dann kommt Ilja Czwalinna nach seiner Verletzung zurück, wir wollen dann in die Oberliga“, verriet Thomas Klein im wie immer launigen Gespräch mit der RLZ.

