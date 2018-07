mit einem 21:0-Kantersieg gegen den Tabellenvorletzten WR Speyer haben die Männer des TC Blau Weiß Bad Ems den Verbleib in der Tennis-Oberliga unter Dach und Fach gebracht. Lediglich Matthew Short und Yannick Floer auf den Spitzenpositionen mussten mächtig Gegenwehr brechen, setzten sich dann aber jeweils im Match-Tiebreak durch. Leandro Toledo, Dennis Gilberg, Philipp Schehadad und Christof Brenner gewannen mühelos in zwei Sätzen gegen die Südpfälzer. Da vorzeitig die Entscheidung über den Sieger gefallen war wurde auf die Austragung der Doppel in beiderseitigen Einvernehmen verzichtet. stn

Die einzelnen Ergebnisse: Matthew Short - Lucas Heiser 6:7, 7:5, 10:5; Yannick Floer - Daniel Steigleiter 6:1, 3:6, 13:11; Leandro Toledo - Rouven Langknecht 6:4, 6:1; Dennis Gilberg - ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.