Da jubelt das jüngste Tennis-Erfolgsteam von Trainer Stephan Petsch: Die gemischte U12-Mannschaft des TV Vollmersbach dominierte zum zweiten Mal in Folge die Konkurrenz und sicherte sich ungeschlagen den begehrten Meistertitel in der B-Klasse. Alle Spiele gegen den TC Morbach, die SG TuS Kirn/Jahnhaus Idar-Oberstein, den TC Hoppstädten-Weiersbach sowie den TC Kirn endeten mit 14:0-Siegen und bescherten eine makellose Bilanz. Das Team knüpft mit dem Triumph nahtlos an die Erfolge früherer Vollmersbacher Jugendteams an.

Es freuen sich (hinten von links) Raphael Späth, Max Bartsch, Trainer Stephan Petsch, Katharina Wilhelm, Elias Rathmann sowie (vorne von links) Mannschaftsführer Leopold Busch und Samuel Schneider. Es fehlt Ivan ...

