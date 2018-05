Das Pfingst-Wochenende 2018 wird Julian Franzmann nicht so schnell vergessen, und auch für seinen Klub, den TC Blau-Weiß Bad Kreuznach, ist es ein ganz besonderes. Denn Julian bescherte dem Verein aus dem Salinental den ersten Turniersieg in der langen Historie des Bad Kreuznacher Jugend-Cups. „Ich musste 19 Jahre darauf warten, dass der erste Platz beim TC Blau-Weiß bleibt. Ich bin super stolz“, sagte Martina Riedle bei der Siegerehrung in Richtung des Lokalmatadors, der in der U12 triumphierte. Im Finale setzte sich Julian mit 6:3 und 6:2 gegen Filip Antonijevic (Eintracht Wiesbaden) durch.

Nach der Siegerehrung gestern Nachmittag hatte Julian Franzmann doppelten Grund zum Feiern, denn er hatte tags zuvor Geburtstag gehabt, seinen zwölften. Mit dem Turniersieg machte sich der Bosenheimer selbst das ...

Lesezeit für diesen Artikel (736 Wörter): 3 Minuten, 12 Sekunden

