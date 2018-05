Jetzt ist der Weg frei für andere Kandidaten: Nach der Absage von Benjamin Hassan wird es einen neuen Titelträger bei der Tennis-Rheinlandmeisterschaft geben. Die Wettbewerbe in Koblenz beginnen am heutigen Freitag und enden am Pfingstmontag mit den Finalspielen. Und auch bei den Frauen wird es keine Titelverteidigung geben, denn Vorjahressiegerin Villa Daniella Wagenknecht vom TC Oberwerth tritt zwar bei der Rheinlandmeisterschaft an, allerdings bei den Damen 30, wo sie an Nummer eins gesetzt ist.

„Der Zeitplan der Verbandsspiele ist wegen der frühen Sommerferien sehr eng gedrängt“, sagt Lothar Markus, Geschäftsführer des Tennisverbandes Rheinland (TVR). „Der eine oder andere Akteur, für den Pfingsten das erste ...

Lesezeit für diesen Artikel (418 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.