Unerwartet glatt mit 19:2 haben sich die Frauen des HTC Bad Neuenahr in der Tennis-Oberliga beim TSC Mainz II durchgesetzt. „Das Spiel war aber viel schwieriger, als es das Ergebnis aussagt“, relativiert Trainer Ralf Klotzbach. So hatte Anna Palamarenko an vier in drei Sätzen knapp verloren, Valeriya Pogrebnyak an eins den ersten Satz verloren und Lena Lindner an sechs im ersten Satz einige Schwierigkeiten. „Aber zum Glück haben alle noch die Kurve bekommen“, so Klotzbach. Pogrebnyak setzte sich in drei Sätzen durch, Fabienne Schmidt, Michelle Schmitz, Lara Kohler und Linder jeweils in zwei.

Nach dem 10:2 nach den Einzeln lief dann in den Doppeln alles glatt für Pogrebnyak/Schmidt, Schmitz/Palamarenko und Kohler/Lindner, die sich alle in zwei Sätzen durchsetzten. Dreimal nur knapp gewonnen Damit ...

