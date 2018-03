Schiedsrichter bei Koblenz Open: Mehr als ein Hobby, aber auch kein Beruf

Von seinem hohen Stuhl aus hat Christian Knabe die beste Sicht auf das Geschehen. Von dort entgeht ihm nichts. Darf ihm aber auch nicht. Als Schiedsrichter bei den Koblenz Open, dem von der Rhein-Zeitung unterstützen ATP-Challenger-Tennisturnier in der CGM Arena, muss er alles im Blick behalten und hat das letzte Wort – oder fast.

Tennis-Schiedsrichter Christian Knabe lässt sich auch bei den Koblenz Open nicht aus der Ruhe bringen.

Foto: Thomas Frey

Für ganz knifflige Fälle oder Streitfragen gibt es noch Oberschiedsrichter Hans-Jürgen Ochs. Der muss aber nur selten eingreifen. In der Regel kommt der Stuhlschiedsrichter auch so zurecht. Einer wie Knabe sowieso. Fast 1700 Spiele hat der gerade 40 Jahre alt gewordene Berliner bereits geleitet bis hin zu Davis-Cup-Spielen oder einem Grand-Slam-Turnier.

Da sammelt sich eine Menge Erfahrung an. Nicht umsonst hat er als Schiedsrichter das Silver-Badge-Niveau erreicht. Von denen gibt es in Deutschland derzeit gerade einmal fünf, von denen einer, Christoph Damaske, derzeit ebenfalls in Koblenz im Einsatz ist.

„Badges“, das sind die Stufen oder Kategorien, um die Qualifikation der Schiedsrichter auf internationaler Ebene einzuordnen. In Deutschland werden die Unparteiischen zunächst von der Deutschen Tennisschiedsrichter Vereinigung ausgebildet. Der Erwerb des DTB-Schiedsrichter-Abzeichens ist die Voraussetzung für die Annahme an Schulen der International Tennis Federation (ITF).

Die vergibt dann die „Badges“ von White (Weiß), Bronze bis hin zu Silver (Silber) und Gold. Letztere Ebenen können nicht durch Prüfungen, sondern nur durch Bewertungen erreicht – und auch wieder verloren werden.

„Da muss man schon konstant gute Leistungen bringen. Zudem werden 60 bis 75 Spiele pro Jahr erwartet“, berichtet Knabe. Womit klar wird, dass es sich beim Schiedsrichten auf diesem Niveau nicht nur um ein Hobby handelt. „Das hat nichts mit Urlaub zu tun, auch wenn man gut rumkommt“, stellt Knabe mit Blick auf den Zeitaufwand und das hohe Maß an Konzentration klar.

Ein Beruf ist es für ihn und auch Damaske – wie die meisten – aber auch nicht, selbst wenn der Einsatz natürlich vergütet wird. Einen Beruf wollen beide daraus auch nicht machen. „Man hat ja auch noch ein Privatleben“, sagt Knabe. Zugute kommt ihm, dass er als selbstständiger Landschaftsgärtner seine Zeit relativ gut einteilen kann, Damaske als Sportpsychologe geht es ähnlich. Wobei ihm sein Beruf auf dem Schiedsrichterstuhl natürlich zupasskommt. „Das kann helfen“, meint er lächelnd.

Schließlich ist auch Einfühlungsvermögen gefragt. „Jeder Spieler ist anders, der eine will ermahnt werden, der andere nicht. Aber das ist ja das Schöne dabei, man lernt sehr unterschiedliche Charaktere auf dem Feld und abseits davon kennen“, erzählt Knabe: „Außerdem ist man dem Sport auf hohem Niveau verbunden.“

Angefangen hat er vor 21 Jahren beim WTA-Frauenturnier in Berlin als Linienrichter, seit 2006 hat er das Silver Badge und ist viel unterwegs: Challenger-Turniere in Moskau, St. Petersburg, Wien, ATP-Turniere in München oder Madrid, ein Mal sogar die French Open in Paris, ein Fed-Cup-Einsatz (Russland – China) und vier beim Davis-Cup, darunter einer in Indien. „Wann kommt man schon mal nach Neu-Delhi? Außerdem ist die Atmosphäre beim Davis-Cup noch einmal was ganz Besonderes, das knistert noch mehr in der Halle“, berichtet er. Wobei sich für den Berliner im Prinzip nichts ändert: Anspannung ja, Nervosität nein.

Bei kleineren Challenger-Turnieren sei es interessant, Partien zu leiten mit Spielern, die später einmal groß rauskommen. So hat er schon den jungen Weltranglisten-Dritten Grigor Dimitrov (Bulgarien) oder den jungen Briten Andy Murray (WTA 19) erlebt. Der ja nicht nur für sein Spiel, sondern auch für sein mitunter rüpelhaftes Gebaren bekannt ist. Überhaupt mag Knabe nicht unterschreiben, dass die Schiedsrichter im Tennis mehr geachtet werden als beim Fußball.

Was ihn aber auch nicht aus der Fassung bringen kann. Mit seiner Ruhe und vielleicht auch dank seiner Körpergröße von 1,98 Metern strahlt er auf dem Stuhl den nötigen Respekt aus. Wenn nötig, greift er durch. „Einmal habe ich einen Spieler nach einer Beleidigung einer Linienrichterin direkt disqualifiziert, ohne vorherige Verwarnung“, erinnert er sich. Die Freude an seiner Aufgabe kann ihm das jedenfalls nicht verderben.

Und die steht auch für seinen Kollege Damaske im Vordergrund. Jedenfalls würde er gern mehr fürs Schiedsrichten begeistern: „Wir können Nachwuchs gut gebrauchen“, stellt er klar.

Von unserem Redakteur Marcus Pauly