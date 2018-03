Neuwieder Benjamin Hassan verliert Achtelfinale gegen Kenny de Schepper

Der Traum vom Viertelfinale beim ATP-Challenger-Turnier Koblenz Open ist für Benjamin Hassan beendet. Der Lokalmatador aus Neuwied verlor gegen den Franzosen Kenny de Schepper nach tollem Kampf mit 7:6, 1:6, 4:6.

Im ersten Satz setzte sich Hassan tapfer zur Wehr und musste bis zum 6:6 nur einmal um seinen Aufschlag zittern – beim 5:6 und 30:40. Doch mit einem fantastischen Longlineschlag gegen den heranstürmenden de Schepper glich er aus, mit zwei guten Aufschlägen rettete er sich in den Tiebreak, den er dann 7:4 für sich entschied. Diesen Schwung konnte Hassan jedoch nicht in den zweiten Satz mitnehmen. Der Lokalmatador verlor vor mittlerweile 1400 Zuschauern sein Aufschlag-spiel. Zwar stand er kurz danach vor einem Rebreak, aber de Schepper zog den Kopf aus der Schlinge und ging mit 2:0 in Führung. Hassan verlor nun völlig den Faden und gab den Satz mit 1:6 ab. Im dritten Satz war Hassan wieder im Spiel. Beim 5:4 für de Schepper und Aufschlag Hassan erarbeitete sich der Franzose seinen ersten Matchball. Hassan wehrte ab, auch den zweiten, aber den dritten Matchball verwandelte de Schepper zum 6:4. „Es war ein hartes Match vor toller Atmosphäre“, atmete de Schepper auf, während Hassan etwas traurig meinte: „Ich habe bei vielen Bällen einfach Pech gehabt.“ Aber das nächste Ziel hat der Neuwieder schon vor Augen: Anfang Februar spielt er für den Libanon im Davis Cup. maw, sle