Netzroller besiegelt Choinskis bitteres Aus

Was heißt beim Tennis schon „leicht“? Alles ist relativ. Im Training versenkt Jungprofi Jan Choinski solch einen hohen Volley gleich in Reihe, notfalls auch mit dem Holzschläger. Bei den Koblenz Open in der CGM Arena vor rund 800 Zuschauern, den zweiten großen Coup vor Augen, sieht das schon wieder anders aus. Da kann der Arm mal schwer werden. Und das wurde er im Achtelfinale gegen den Ägypter Mohamed Safwat dann auch.

Enttäuscht – Jan Choinski aus Münstermaifeld spielte bei den Koblenz Open ein tolles Achtelfinale, doch am Ende musste er sich dem Ägypter Mohamed Safwat knapp geschlagen geben. Besonders ärgerlich: Bei Aufschlag Choinski und 30:40-Rückstand beendete ein Netzroller von Safwat die Partie.

Foto: Thomas Frey

Der Münstermaifelder schlug den Volley ins Aus und handelte sich damit zwei Matchbälle gegen sich ein – die Vorentscheidung in einem am Ende völlig offenen Spiel, das schließlich durch einen Netzroller beim zweiten Matchball entschieden wurde. Der Ball von Safwat blieb an der Netzkante hänge, wusste erst nicht, wohin, und tröpfelte dann ganz schlapp auf die Seite von Choinski. Spiel, Satz und Sieg für Safwat nach 1:48 Stunden. Womit das Maß für den bitter enttäuschten Lokalmatador bis oben hin voll war.

„Kein Kommentar“, war alles, was dem 21-Jährigen beim Verlassen des Feldes nach seinem 3:6, 6:3 und 4:6 zu entlocken war. Es war aber auch zu bitter. Nach seinem Überraschungserfolg am Dienstag gegen den Spanier Tommy Robredo hatte der Jungprofi (296 der Welt) zwar zunächst schwer in die Partie gefunden, am Ende aber trotzdem noch alle Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals bei diesem von der Rhein-Zeitung unterstützten Challengerturnier gehabt.

Ob der Druck vielleicht dann doch zu groß geworden war? So eine Überraschung lässt sich schließlich nicht beliebig wiederholen, selbst wenn die Chancen auf einen Sieg diesmal besser zu stehen schienen als gegen Robredo. Der ganz große Außenseiter war Choinski am Donnerstag jedenfalls nicht. „Nein, ich glaube nicht, dass der Druck zu groß war. Jan hat super gespielt und am Ende nur ein paar kleine technische Fehler gemacht. Und dann noch der Netzroller“, meinte sein Vater Andrzej Choinski.

Letztlich mag es dann doch eine Mischung aus Druck und mangelnder Erfahrung gewesen sein, die den Ausschlag zu Choinskis Ungunsten gegeben hat. Sein ägyptischer Gegner empfand es jedenfalls ähnlich: „Am Ende war meine mentale Stärke der Schlüssel zum Sieg. Ich habe immer an mich geglaubt und versucht, konzentriert zu bleiben und mich auf meine Stärken zu besinnen, auch als es im zweiten Satz nicht so gut lief.“

Den ersten Satz hatte der 27-Jährige mit seinem zunächst fehlerfreien, laufintensiven Spiel und seinem stabileren Aufschlag nach 32 Minuten mit 6:3 für sich entschieden. Er schnurrte sein Spiel herunter, doch langsam, aber sicher geriet zunehmend Sand ins Getriebe. Zumal Choinski besser in Schwung kam: ein schöner Longline-Passierschlag hier, ein gelungener Volley da, dazu auch mal ein eigenes Ass – das Zutrauen wuchs, die Stimmung stieg.

Safwat unterliefen mehr und mehr leichte Fehler, speziell mit der Vorhand, er brachte seine Aufschlagspiele weniger souverän durch – bis Choinski seinen zweiten Breakball zum 5:3 für sich nutzte. Ein anschließendes Aufschlag-spiel zu null – und der Satzausgleich zum 1:1 war perfekt.

Was folgte, war ein zähes Ringen auf Augenhöhe. Choinski hielt seine Aufschlagspiele ebenso wie der Ägypter, der wieder weniger Fehler machte und am Ende auf seine Erfahrung und eben auch mentale Stärke vertrauen durfte. Zwar hat er in der Weltrangliste noch nie höher als 187 gestanden (aktuell rangiert er auf Platz 223), doch ist er schon seit 2007 dort gelistet und hat schon rund 650 Spiele bestritten.

Momente wie diese am Donnerstag kennt er also. Verwunderlich aber, wie flink sich Safwat auch im dritten Satz nach all den weiten Wegen, die er gegangen war, am Ende immer noch bewegte. Schließlich war er Anfang des Jahres noch auf einem Turnier in Bangkok (Thailand) und am vergangenen Wochenende bei der Qualifikation in Melbourne bei den Australian Open aktiv gewesen, wo er in der zweiten Runde ausschied. Von da ging's gleich nach Koblenz.

Ob er am Ende gegen Choinski denn gar nicht müde gewesen sei? „Ich habe schon noch einen Jetlag. Aber so ist das Tennisleben.“ Auch Müdigkeit ist eben relativ.

Müde war Choinski dann auch im Doppel, das er zusammen mit Marvin Möller (Hamburg) gegen Grzegorz Panfil (Polen)/Volodoymyr Uzhylovskyi (Ukraine) anderthalb Stunden nach seinem Einzel bestreiten musste – das deutsch Duo verlor mit 6:4, 1:6, 4:10, Choinski wurde dennoch mit viel Applaus von den Koblenz Open verabschiedet.

Von unserem Redakteur

Marcus Pauly