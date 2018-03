Hassan sorgt für den ersten Glanzpunkt

Das hätte sich Heiko Hampl als Turnierdirektor und Veranstalter der Koblenz Open doch gar nicht schöner malen können: Erste Hauptrunde bei diesem von der Rhein-Zeitung unterstützen ATP-Challenger-Tennisturnier in Koblenz, rund 1200 Zuschauer und damit volle Ränge in der CGM Arena nicht zuletzt dank des speziell angebotenen TVR-Vereinstags (siehe Bericht unten) – und dazu ein Lokalmatador, der vom Publikum und der Atmosphäre getragen, einen Favoriten nicht nur ärgert, sondern auch ausschaltet.

Die nächste Runde fest im Visier: Lokalmatador Benjamin Hassan hat gestern Abend 1200 Zuschauer auf dem Oberwerth begeistert und ist durch einen Sieg über den Letten Ernests Gulbis ins Achtelfinale der Koblenz Open eingezogen.

Foto: Thomas Frey

Benjamin Hassan vom TC Neuwied ließ den Letten Ernests Gulbis, ehemals die Nummer zehn der Welt, beim 6:4, 3:6 und 6:1 in 1:44 Stunden alt aussehen. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 17. Januar 2017, hatte der 22-Jährige bei den Koblenz Open schon einmal einen großen Auftritt, als er dem Russen Teymuraz Gabashvili mit 6:3, 3:6, 1:6 zwar unterlag, mit seinem erfrischenden Auftritt die Herzen der Zuschauer aber gewann. Die gewann er diesmal erneut, dazu aber auch das Spiel.

Und das völlig verdient. Dabei hatte er nach der Auslosung mit seinem Los gehadert. Kein Wunder, hatte sein Gegner 2014 noch an zehn der Weltrangliste gestanden, da bei den French Open in Paris das Halbfinale erreicht, wobei er Roger Federer und Tomas Berdych rauswarf. Zuletzt warfen ihn selbst allerdings Verletzungen weit zurück, aktuell ist er 204. der Weltrangliste.

„An einem guten Tag kann er mich aus der Halle hauen“, berichtete Hassan nach seinem Sieg von seinen Bedenken zuvor. Die hatte ihm nicht zuletzt sein Vater Zaki Hassan, selbst erfolgreicher Spieler, ausgetrieben. „Ich habe ihm zwei Tage lang klargemacht, dass er an einem guten Tag jeden auf der Welt schlagen kann, vielleicht außer Federer“, erzählte am Dienstagabend der freudestrahlende Vater.

Offenbar hat sein Sohn diese Worte verinnerlicht. Denn der legte einen durchweg beherzten Auftritt hin. Von Nervosität keine Spur, von einem Doppelfehler gleich beim ersten Aufschlag einmal abgesehen. Auch die Kulisse konnte ihn nicht beeindrucken, im Gegenteil: „Die Unterstützung der Zuschauer war super. Ich liebe es, vor vielen Leuten zu spielen, da bin ich viel besser, als wenn die Halle leer ist“, erzählte Hassan.

Von Beginn an ging er selbstbewusst und offensiv zur Sache. Er variierte leichtfüßig sein Spiel, beeindruckte mit aggressiven Returns, diktierte nicht selten das Geschehen und gewann nach einem Break zum 3:2 nach nur 33 Minuten den ersten Satz mit 6:4.

Und es schien gleich gut weitergehen zu sollen. Ging es aber nicht. Ein vergebener Breakball zum 1:0 im zweiten Satz, stattdessen 0:1; zwei leichte Fehler bei eigenem Aufschlag – 0:2; drei vergebene Breakbälle zum 1:2, stattdessen 0:3. Die Leichtigkeit war etwas dahin, Gulbis fand besser in die Partie und glich nach 41 Minuten im zweiten Durchgang zum 1:1 aus.

Dennoch sollte es nicht die Wende zugunsten des Favoriten sein. „Stark, wie mutig Benjamin weitergespielt hat und nicht nachgelassen hat“, meinte Verbandstrainer Sascha Müller anerkennend. Er kennt Hassan nur zu gut, hatte der doch Müller und Profispielerin Anna-Lena Friedsam als Trainingspartner auf der Tour begleitet. „Vielleicht hat er da noch einmal Feuer gefangen, um es selbst mal als Profi zu versuchen“, so Müller.

Den letzten Tick zu dieser Entscheidung hatte im vergangenen Jahr der gute Auftritt bei den Koblenz Open gegeben, der durch eine Wildcard ermöglicht wurde. Und was der Neu-Profi in den zurückliegenden Monaten dazugelernt hat, machte er am Dienstagabend deutlich.

Selbstbewusst nicht zuletzt dank zuletzt guter Turnierergebnisse, gab die Nummer 529 der Welt im Unterschied zum vergangenen Jahr sein Spiel nach dem Satzausgleich nicht mehr ab. Statt 1:6 wie 2017 gewann er den dritten Durchgang diesmal mit 6:1 in nur 30 Minuten. Ein frühes Break zum 2:0 und ein weiteres zum 5:1 zogen dem zunehmend hadernden Gulbis den Zahn. So verwandelte Hassan seinen vierten Matchball mit einem Ass zum 6:1. Die Überraschung war perfekt, Jubel, Applaus, Umarmungen und Abklatschen im Spalier. „Ich bin ja so happy“, jubelte der Sieger, der nun bis zu seinem dritten Auftritt in Koblenz kein weiteres Jahr warten muss. Sein Zweitrundenspiel wird am Donnerstag oder Freitag stattfinden, die Ansetzung muss noch erfolgen.

Keinen zweiten Auftritt wird derweil der in Koblenz an Nummer eins gesetzte Andrey Kuznetsov haben. Die Nummer 125 der Welt unterlag am Dienstag unerwartet dem Weißrussen Ilya Ivashka (ATP-Nummer 211) mit 4:6, 6:3, 3:6.

Von unserem Redakteur Marcus Pauly