17-Jähriger auf dem Weg in die Top 100

Ein 17-Jähriger hat in den vergangenen Tagen beim ATP-Challenger-Turnier Koblenz Open für Aufsehen gesorgt: der Deutsche Nicola Kuhn, der die spanische Staatsangehörigkeit besitzt und auch für Spanien startet.

Nicola Kuhn gewann als 17-Jähriger das ATP-Challenger-Turnier in Braunschweig und zeigte auch bei den Koblenz Open starke Leistungen. Nun visiert der Deutsch-Spanier die Top 100 der Welt an.

Foto: Thomas Frey

Vor allem sein starker Auftritt beim 6:3, 6:3 gegen den Schweden Mikael Ymer begeisterte das Publikum – und auch Organisator Heiko Hampl. „Für mich ist er einer der Favoriten“, schwärmte Hampl nach Kuhns Sieg. Allerdings musste sich der hoch veranlagte Nachwuchsspieler im Achtelfinale dann doch geschlagen geben. Zwar zeigte er gegen den Ukrainer Sergiy Stakhovsky erneut einen beherzten Auftritt, aber der in Koblenz an Nummer drei gesetzte Stakhovsky setzte sich in einem sehenswerten Match mit 6:4, 6:3 durch. Nicola Kuhn – das ist eine bemerkenswerte Geschichte auf und neben dem Court. Das Ausnahmetalent, das unter Experten als ein zukünftiger Spitzenspieler gehandelt wird, wurde als Sohn eines deutschen Vaters und einer russischen Mutter in Österreich geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Spanien, ging als Junior für den Deutschen Tennis Bund an den Start und räumte enorm viele Titel wie beispielsweise die U 14-Weltmeisterschaft ab.

In der Junioren-Weltrangliste (U 18) schaffte es Kuhn, der bereits mit 14 Jahren seine Profikarriere begann, bis auf den fünften Platz. 2016 entschied er sich, für Spanien zu spielen. „Ich lebe und trainiere seit meiner frühen Kindheit in Spanien und werde vor allem von lokalen Sponsoren sehr gut unterstützt. Allerdings ist die Entscheidung, für welches Land ich zukünftig an den Start gehe, nicht endgültig. Auch zu Deutschland habe ich immer noch eine große Verbindung. Seit ein paar Monaten trainiere ich auch häufig hier“, sagt Kuhn, dessen Großeltern aus Ludwigshafen stammten.

Nach dem Erwerb der spanischen Staatsbürgerschaft folgte für Kuhn eine Halbfinalteilnahme bei den Junior French Open – und im vergangenen Jahr der Durchbruch auf der Profi-Tour. Beim ATP-Challenger-Turnier in Braunschweig spielte sich Kuhn über die Qualifikation ins Hauptfeld, holte gegen die weitaus erfahrenere Konkurrenz den ersten großen Titel; und avancierte dabei zum Publikumsliebling.

An sich selbst hat der pfeilschnelle Youngster, der sich auf dem Tennisplatz immer wieder selbst anfeuert, eine hohe Erwartungshaltung. Der enorme Ehrgeiz und Siegeswille des 246. der Weltrangliste sind groß. „Ich möchte in diesem Jahr unbedingt unter die Top 100. Dazu trainiere ich unter enormen Strapazen bis zu neun Stunden am Tag. Mit meiner Entwicklung bin ich bislang zufrieden. Allerdings muss ich mich in allen Belangen noch verbessern, um dahinzukommen, wo ich hinmöchte. Im Kraftbereich kann ich leider noch nicht viel arbeiten, da ich noch nicht ausgewachsen bin“, erklärt Kuhn.

In Koblenz hat es aber noch nicht wie in Braunschweig zum Turniersieg gereicht. Ein Gegner wie Stakohvsky, der schon 15 Jahre lang als Profi unterwegs ist, vier Einzel- und drei Doppeltitel auf der ATP World Tour gewann und 2013 in Wimbledon Titelverteidiger Roger Federer in der zweiten Runde bezwang, war diesmal noch zu stark für den 15 Jahre jüngeren Kuhn. Daniel Fischer