Ein halbes Dutzend an Leichtathleten aus dem Rhein-Lahn-Kreis war bei den Rheinland-Hallenmeisterschaften in der Koblenzer CGM-Arena mit von der Partie. Für die beste Platzierung mit persönlicher Bestleistung im Kugelstoßen belegte Emily Diede (TV Bad Ems) in der Altersklasse W 15 in der Endabrechnung mit 1836 Punkten den sechsten Platz. Ihre Einzeldisziplinen: 4,56 Meter im Weitsprung, 7,60 Sekunden im Sprint über 50 Meter, gute 1,30 Meter im Hochsprung und tolle 11,00 Meter im Kugelstoßen.

Laura Luise Gerheim und Johanna Brünner vertraten die Farben der LG Lahn-Aar-Esterau. Während Brünner verletzungsbedingt den Wettkampf nicht beendete, wurde Gerheim in der Altersklasse W 14 hingegen in einem starken ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.