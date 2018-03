Bei den deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt konnte Nicole Hörl (Diezer TSK Oranien) im 3000-Meter-Gehen der Klasse W 45 nach einem guten Wettbewerb ihren 13. Deutschen Meistertitel feiern. Wie vor einer Woche in Kaiserslautern ging sie vom Start an ein gleichmäßiges Tempo, das nur durch die wieder einmal übergenauen Gehrichter gebremst wurde. Hörl erreichte diesmal das Ziel nach 16:48,63 Minuten und war damit knapp 20 Sekunden langsamer als in der Vorwoche. Sie selbst sagte nach dem Zieleinlauf, dass sie sich sehr gut gefühlt habe, es wegen der strengen Gehrichter aber nicht gewagt habe, unterwegs mehr aufs Tempo zu drücken. Gleich beim ersten Versuch wurde sie nämlich von einem Gehrichter mit der gelben Kelle ermahnt, und da lag noch ein gutes Stück der 3000-Meter-Distanz vor ihr.

Der strengen Regelauslegung fiel einmal mehr Dr. Wolfgang Schaefer (Diezer TSK Oranien) in Thüringens Hauptstadt in der Klasse M 80 zum Opfer. Er sah nach gut der Hälfte des Rennens ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.