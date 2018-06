Das „Mini-Internationale“ in Koblenz war in den vergangenen Jahren eines der bedeutendsten Laufsportfeste in Deutschland. In diesem Jahr jedoch war der Zuspruch eher bescheidener, und das gab den Athleten aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Möglichkeit, sich gut in Szene zu setzen. Sie holten über 800 Meter drei Klassensiege. In der Klasse W 15 steigerte sich Benita Blöcher (Diezer TSK Oranien) auf 2:31,47 Minuten, Joshua Wöll (LG Einrich) gewann in 2:08,67 Minuten die Wertung der U 20, und im Lauf der Jüngsten (M 12) war Miko Dan Fries (TV Bad Ems) in 2:45,40 Minuten der Beste. Finn Wöll (LG Einrich) belegte in der M 15 in 2:18,75 Minuten Rang drei, und Sarah Schmidt (LG Lahn-Aar-Esterau) wurde in der W 12 Vierte in 3:01,40 Minuten.

Im Lauf über 1500 Meter der Jugend U 18 lief Timothy Erpenbach (LG Einrich) als Zweiter über die Ziellinie gefolgt von Jean-Pascal Faßbender (Diezer TSK Oranien), der 4:33,72 Minuten unterwegs war. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.