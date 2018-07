Drei Leichtathleten aus dem Rhein-Lahn-Kreis hatten sich auf den Weg nach Mönchengladbach gemacht, um an den deutschen Meisterschaften der Senioren teilzunehmen. In Bestform präsentierte sich Ingrid Geil, die amtierende Deutsche Meisterin im Diskus-Winterwurf, bei der nach einer tollen Serie immerhin 10,86 Meter im Kugelstoßen – lediglich 20 Zentimeter vom Rheinland-Rekord entfernt – zu Buche standen, womit sie jedoch in der Endabrechnung nicht über einen fünften Platz hinauskam. Beim Diskuswerfen hatte Ingrid Geil bereits nach dem ersten Versuch mit 28,31 Metern die Bronzemedaille sicher. 30,42 Meter im zweiten Versuch bedeuteten Rheinland-Rekord. Den alten hatte sie selbst mit 30,08 Metern gleich zweimal in der Saison 2017 geworfen – zum einen als Gewinnerin der deutschen Meisterschaften im Diskus-Winterwurf und zum anderen als Gewinnerin der südwestdeutschen Meisterschaften. Im sechsten und letzten Versuch steigerte sich Ingrid Geil noch einmal auf die aktuelle Rekordweite von 30,49 Metern.

