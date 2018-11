Es geht ans Eingemachte beim 30. Crosslauf in Kaisersesch am Sonntag ab 14 Uhr: Beim dritten der vier Wertungsläufe zur Cochem-Zeller Querfeldeinlauf-Serie feierte der ausrichtende TuS Kaisersesch nicht nur sein Veranstaltungsjubiläum, einige Läufer können sich bereits vorzeitig den Serien-Gesamtsieg sichern. Für die Wertung werden die drei besten Platzierungen addiert. Wer schon in Laubach und Klotten gewonnen hat, liegt mit einem Sieg in Kaisersesch also uneinholbar vorne.

Das Zeller Läuferpaar Kerstin Goeres (Ruderverein Zell) und Oliver Ewen (PST Trier) kann auf der Lang- beziehungsweise Mittelstrecke so bereits alles vor dem COC-Serien-Finale am 2. Dezember beim SV Schwarz-Weiß ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.