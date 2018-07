Der Sevenicher Christian Rötsch hat in Mönchengladbach sein Meisterstück gemacht. Der Läufer von der LLG Hunsrück hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten zielgerichtet auf die Deutschen Meisterschaften bei den Senioren vorbereitet. Im Vorfeld hatte Rötsch in seiner Altersklasse M 40 auf der Mittelstrecke über 1500 Meter sehr starke Leistungen angeboten, war mit der schnellsten Zeit aller Teilnehmer gemeldet – und galt unter Fachleuten als Favorit. Diese Rolle nahm Rötsch nicht nur an, sondern zeigte im Rennen eine beeindruckend starke Leistung, die am Ende mit Gold belohnt wurde.

Gleich nach dem Start ging Rötsch nach vorne, um sein eigenes Tempo zu laufen, und um zu sehen, ob und wie die Konkurrenz mithalten würde. Im weiteren Verlauf hielt der ...

Lesezeit für diesen Artikel (315 Wörter): 1 Minute, 22 Sekunden

