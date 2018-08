Für die Rettung des Kleinods Waldspielplatz „Auf der Geul“ haben am vergangenen Samstag rund 60 Ausdauersportler gehörig geschwitzt. Nachdem der Raiffeisenbank Zeller Land Waldlauf im vergangenen Jahr keine zwei Dutzend Läufer mehr angelockt hatte, brachte der Aufruf, für den guten Zweck, der Neuanschaffung von Spielgeräten, zu laufen, bei der zehnten Auflage 54 Teilnehmer auf die anspruchsvolle Ein-Kilometer-Runde. Damit liefen mehr als doppelt so viele Sportler rund um den mitten im Wald gelegenen Spielplatz, als vor einem Jahr. Hinzu kamen fünf Mountainbiker, die in der prallen Nachmittagssonne 40 Kilometer unter die Stollenräder nahmen. Eine große Gruppe aus Koblenz habe kurzfristig abgesagt, erklärte MTB-Tour-Initiator Mario Kleiber. 35 Grad Mittagstemperatur hielten wohl den einen oder anderen ab.

Als gegen Abend die Schatten länger wurden, kamen aber die Läufer. Zumal der VfL Bremm mit zwei Erfrischungen (einer Dusche und einer Wasserstation) auf dem ein Kilometer langen Rundkurs für ...

Lesezeit für diesen Artikel (257 Wörter): 1 Minute, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.