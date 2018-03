Erfolgreiche Ausflüge

Starke Auftritte zeigten die Leichtathleten der LLG Hunsrück bei ihren Auftritten in Bad Kreuznach, Köln und Emmerzhausen.

Mit 58,36 Sekunden über 400 Meter erzielte Dirk Müller beim Sportfest in Bad Kreuznach eine neue persönliche Bestleistung. Nach den 800 und 1500 Metern war das nun die dritte erreichte Norm für die Deutschen Senioren-Meisterschaften der Klasse M45. Zweimal Platz zwei erzielte Jan Luca Olbermann in der Schülerklasse M13: Den Sprint über 75 beendete er in 10,71 Sekunden und die Kugel wuchtete er auf 11,43 Meter, was zugleich den zweiten Platz in der aktuellen Rheinlandbestenliste bedeutet. Marie Sophie Kochems beendete den Hürdensprint über 80 Meter in 13,10 Sekunden und blieb damit nur eine Zehntelsekunde über ihrer persönlichen Bestleistung. Im Weitsprung belegte sie mit 4,59 Meter den dritten Platz und im Hochsprung (1,40 Meter) den ersten Rang der W14. Nikolai Michel lief bei seinem ersten Rennen über die 800 Meter gleich eine Zeit von 2:30,37 Minuten und wurde guter Vierter in der Schülerklasse M14. Auf Platz eins der W11 lief Nele Auler über 800 Meter und nähert sich mit 3:03,85 Minuten der Drei-Minuten-Schallmauer. Unter drei Minuten über 800 Meter schaffte es Jessica Lang bei den Schülerinnen der W15. Die 2:57,68 Minuten bedeuteten den dritten Rang in ihrer Altersklasse.

Der Hunsrücker Fridolin Gewehr lief beim Köln-Marathon sehr starke 1:43,34 Stunden im Halbmarathon und ist gut in Form, um Ende Oktober den Frankfurt Marathon zu bestreiten. Was die Leistung von Gewehr noch mehr aufwertet: Der 55-Jährige hat schon einen Herzinfarkt hinter sich.

Zu einem sehr erfolgreichen Familienausflug wurde für Lena und Dirk Müller die Reise ins 125 Kilometer entfernte Emmerzhausen im Westerwald zu den Rheinland-Berglaufmeisterschaften. Die 400 Höhenmeter der Berglaufstrecke verteilten sich auf 6,8 Kilometer. Dirk Müller ging nach den 400-Meter-Rennen vom Vortag in Bad Kreuznach behutsam an und lief kontrolliert zum Rheinlandtitel in der M45. Lena Müller startete in der älteren WU18 und gruppierte sich gleich in einer Männergruppe ein. Sie lief ein sehr gleichmäßiges Rennen und kam als als zweite Frau ins Ziel. Dies bedeutete dort den Vizetitel und den Rheinlandtitel in der Altersklasse.