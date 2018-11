Der Argenthaler Quarzit Advenstrail zieht die Läufer aus der Region und weit darüber hinaus an: Die Voranmeldeliste für die Langstrecke (17,6 Kilometer) und Mittelstrecke (11,8 Kilometer) musste geschlossen werden, 450 Anmeldungen liegen bereits vor. Organisator Dirk Müller von der LLG Hunsrück sagt: „Dass es so früh schon so voll ist, ist heftig. Wir haben jetzt eine Nachrückerliste eingerichtet und Nachmeldungen sind im begrenzten Rahmen am 2. Dezember noch möglich.“ Rund 500 Läufer werden es auf diesen beiden Strecken sein, für die Kurzstrecke über 2,9 Kilometer ist die Voranmeldung noch offen. Auch ansonsten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren für die Veranstaltung, die am 2. Dezember um 10.15 Uhr mit der Kurzstrecke am Kommunikationszentrum in Argenthal beginnt. Es folgen die Mittel- und Langdistanz, die um 11 Uhr gestartet werden.

Weitere Infos unter www. llghunsrueck.de/adventstrail

