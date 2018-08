Man muss klare Prioritäten setzen können, aber das fällt nicht schwer, wenn eine der beiden Optionen die Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft ist. Rheinlandmeisterschaft der U 16 und U 20 in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Samstag schön und gut, doch die kann mit der Mehrkampf-DM im nordrhein-westfälischen Wesel nicht mithalten, wo Lea Lemke von der LG Sieg als eine von 52 Starterinnen in zwei Riegen am Samstagvormittag den U 18-Siebenkampf aufnimmt und diesen am Sonntag nach der gefürchteten abschließenden Mitteldistanz über zwei Stadionrunden auf jeden Fall besser abschließen möchte als ihren DM-Wettkampf von 2017 in Filderstadt-Bernhausen auf Platz 27 (4583 Punkte).

Die Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt und die Ergebnisse machen Lemke, die selbst mit viel Ehrgeiz eine Top-Zehn-Platzierung anstrebt, Mut. Bei ihrem Qualifikationswettkampf in Bernhausen verbesserte sie sich gegenüber der deutschen ...

