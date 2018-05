Eigentlich passte am Pfingstsamstag in Selters fast alles zusammen: Das Wetter spielte (mit Ausnahme des späten Nachmittags) mit, das Oberwaldstadion bot gewohnt gute Bedingungen und der gastgebende SC Selters sorgte für den entsprechenden Rahmen des EWH-Leichtathletik-Meetings. War da nur die Teilnehmerzahl, die die Ausrichter nicht zufrieden stellte. 239 Starts von Springern, Läufern und Werfern aus 24 Vereinen sind auf den ersten Blick in Ordnung, jedoch hielt sich die Resonanz in den Wettbewerben ab der Altersklasse U18 in einem kleinen Rahmen, was auch an der Menge an Parallelveranstaltungen gelegen haben dürfte. Und trotzdem: Selters sah einmal mehr gute Leistungen, vor allem auf der Laufbahn. Über 400 Meter der weiblichen U 18 fielen Lucia Sturm (TSV Moselfeuer Lehmen) und Olivia Gürth (Diezer TSK Oranien) auf und erfüllten in 57,79 beziehungsweise 58,13 Sekunden die Norm für die deutsche Jugendmeisterschaft Ende Juli in Rostock. Die hatte auch Joshua Wagner bereits in der Tasche, aber die Sprinthoffnung der LG Westerwald ließ sich nicht lumpen, einmal mehr unter den verlangten Leistungen zu bleiben. Mit 11,08 Sekunden unterbot Wagner seine starke Zeit aus Wetzlar noch einmal, auch 14,76 Sekunden über 110 Meter Hürden konnten sich sehr gut sehen lassen. Hendrik Reinhard und Friederike Matthes hielten die allzu häufig auffallend wehenden Sprintfahnen der LG Rhein-Wied im Westerwald hoch. Reinhard gewann die 100 Meter in 10,90 und die halbe Stadionrunde in 22,05 Sekunden. Auch Friederike Matthes gelang der Doppelschlag auf den kurzen Distanzen (12,48 und 25,71 Sekunden).

Voller Motivation und Ehrgeiz gingen die Jüngeren zu Werke. Immerhin wollte sich der Nachwuchs der LG Westerwald, der Sportfreunde Höhr-Grenzhausen und des ESV Siershahn bei der Kreismeisterschaft beweisen und fleißig ...

